يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

يواجه الأهلى نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر بالدورى المصري الممتاز.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA





الاهلى يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الاحمر هذا الموسم، فيما يأتي طلائع الجيش بالمرتبة الثامنة برصيد 18 نقطة.





موعد مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم

تقام مباراة الاهلى وطلائع الجيش مساء اليوم الاحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA





القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والطلائع

تذاع المباراة على قناتي "أون سبورت" و"نايل سبورت" بإعتبارهما الناقلان الحصريان لمباريات الدورى المصري الممتاز.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA