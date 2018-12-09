القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
حوادث
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:47 م

النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بسجن طرة بعد وفاة متهم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2429164

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، الأحد، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بسجن طرة في واقعة وفاة مسجون داخل العنبر.

وكشفت المعاينة الأولية أن المتوفى سجين في جناية قتل، وأنه توفي داخل العنبر المحجوز به، وأن الجثة لا يوجد بها أى إصابات ظاهرية.

كان قسم شرطة المعادي تلقى إخطارًا من سجن طرة يفيد بوفاة سجين داخل العنبر الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

حيثيات أحكام «أنصار الشريعة»: الأزهر لم يحم المتهم الأول من التشدد

منذ أقل من شهر

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ أقل من شهر

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ أقل من شهر

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ أقل من شهر

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ أقل من شهر

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

الآن

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

السيسي: مصر وإفريقيا تواجهان تحدي الوقت لتحقيق معدلات نمو متسارعة

"أزمة الصناديق الخاصة".. هل ينهى البرلمان معاناة 300 ألف موظف؟

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 20 درجة

الأكثر قراءة

تفاصيل اختفاء شاب مصرى بالسعودية

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

محافظ كفر الشيخ يحيل صاحب فيديو السالمية إلى النيابة الإدارية

توقف حركة السكة الحديد بالصعيد لتصادم قطار بسيارة فى قنا

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

تفاصيل اختفاء شاب مصرى بالسعودية

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

محافظ كفر الشيخ يحيل صاحب فيديو السالمية إلى النيابة الإدارية

توقف حركة السكة الحديد بالصعيد لتصادم قطار بسيارة فى قنا

كشكول

ننشر جدول امتحانات النقل بالإسكندرية

«بارولمبي المنيا» يحصد 14 ميدالية في اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة

مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يناقش تنفيذ ٣ مشروعات كبرى

معلمو «نجع حمادي» تنظم مؤتمراً لترشيد المياه والاحتفال بالمولد النبوي

«جنة المختبرات والأجهزة العلمية» ندوة بألسن عين شمس

الأمصار

وزير الخارجية الفرنسي لترامب: لا تتدخل في شؤوننا

الملك سلمان بالقمة الخليجية: إيران تواصل التدخل في شؤون الدول

الملك سلمان يفتتح القمة الخليجية الـ39 بالرياض

سوريا تفرج عن مواطنيين أردنيين خلال يومين

الأوربية لسلامة الطيران تحظر 12 شركة سودانية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

آلاف من "بابا نويل" يشاركون في سباق خيري بمدريد

العثور على جثة موظف لدى "جوجل" في ظروف غامضة

دراسة: الناجيات من سرطان الثدي قد يعانين من مشكلات نفسية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

النوم أكثر من اللازم يؤدي إلى الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎