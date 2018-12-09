النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بسجن طرة بعد وفاة متهم

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، الأحد، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بسجن طرة في واقعة وفاة مسجون داخل العنبر.



وكشفت المعاينة الأولية أن المتوفى سجين في جناية قتل، وأنه توفي داخل العنبر المحجوز به، وأن الجثة لا يوجد بها أى إصابات ظاهرية.



كان قسم شرطة المعادي تلقى إخطارًا من سجن طرة يفيد بوفاة سجين داخل العنبر الخاص به، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.