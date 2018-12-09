shahed net.. لايف مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاحد 9-12-2018 الدوري المصري الممتاز

يواجه الأهلى نظيره طلائع الجيش مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر بالدورى المصري الممتاز.





الاهلى يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الاحمر هذا الموسم، فيما يأتي طلائع الجيش بالمرتبة الثامنة برصيد 18 نقطة.

shahed net.. لايف مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاحد 9-12-2018 الدوري المصري الممتاز





موعد مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم

تقام مباراة الاهلى وطلائع الجيش مساء اليوم الاحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والطلائع

تذاع المباراة على قناتي "أون سبورت" و"نايل سبورت" بإعتبارهما الناقلان الحصريان لمباريات الدورى المصري الممتاز.

shahed net.. لايف مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاحد 9-12-2018 الدوري المصري الممتاز