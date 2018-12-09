متحدث الحكومة الفرنسية: ماكرون يصدر إعلانات مهمة قريبًا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنيامين جريفو، إنه من المقرر أن يصدر الرئيس إيمانويل ماكرون إعلانات مهمة خلال الأيام المقبلة، بعد أن شهدت البلاد احتجاجات حركة "السترات الصفراء" ضد ارتفاع تكاليف المعيشة.



ونقلت قناة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، الأحد، عن "جريفو" قوله: "إن رئيس الجمهورية بالطبع سيقوم بإعلانات مهمة".



يذكر أن ماكرون ألغى بالفعل الزيادة التي كانت مرتقبة في الضرائب على الوقود إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في إنهاء احتجاجات حركة "السترات الصفراء" التي طالبت بخفض الضرائب وزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين المعاشات التقاعدية، وأعلن حلفاء بارزون لماكرون، الجمعة الماضي، أن الرئيس سيوجه خطابًا إلى الأمة خلال الأسبوع الجاري.

