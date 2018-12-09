القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 9-12-2018 |YALLASHOOT| في الدوري المصري مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الآن

مشاهدة مباراة الاهلى
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مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 9-11-2018 |YALLASHOOT| في الدوري المصري مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الآن
يواجه النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، على استاد السلام في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري.
مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 9-11-2018 |YALLASHOOT| في الدوري المصري مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الآن

ويحتل الأهلي حاليًا المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة.
مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 9-11-2018 |YALLASHOOT| في الدوري المصري مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الآن

في المقابل يقدم طلائع الجيش مستويات طيبة في الدوري هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة حقق خلالها 4 انتصارات، بينما تلقى 5 هزائم، وكان التعادل حاضرًا في 6 مواجهات، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويستمر الأهلي في خوض مبارياته المؤجلة في الدوري بسبب مشاركته السابقة في دوري أبطال أفريقيا لعام 2018، ويلعب ضد طلائع الجيش في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ14.

وهي المباراة الثالثة على التوالي المؤجلة للأهلي بعد الفوز على بتروجت ثم الجونة.


موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تنقل عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.
مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر اليوم 9-11-2018 |YALLASHOOT| في الدوري المصري مشاهدة مباراة الاهلي اليوم الآن

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