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محافظات
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:40 م

المحافظ يفعل "أسيوط بلا أمية" ويفتح فصولا لذوي الاحتياجات

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط
أ ش أ
dostor.org/2429148

قرر اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط؛ تفعيل مبادرة "أسيوط بلا أمية" بجميع قرى ومراكز المحافظة والتنسيق المستمر مع جميع الجهات التنفيذية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني؛ للتوسع في إنشاء فصول جديدة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والموافقة على فتح فصول لذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين بالتنسيق مع المدربين المعلمين المتخصصين، تنفيذًا لخطة الدولة للقضاء على الأمية وإعلان مصر خالية من الأمية عام 2030.

وشدد المحافظ - خلال اجتماعه واللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة اليوم الأحد - على ضرورة متابعة إعداد الفصول التى تم فتحها والجاري فتحها بقرى ومراكز المحافظة فضلا عن الخطط المستقبلية للتوسع فى فصول جديدة واستيعاب أكبر عدد من الدراسين بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.

ووجه بضرورة تنفيذ إحصائية شهرية لما تم إنجازه على مستوى كافة المراكز والقرى للعرض على اللجنة في اجتماعاتها الأسبوعية وتوفير المناهج التعليمية المختلفة والمتنوعة لتلائم الدارسين بمختلف مراحلهم العمرية والتنسيق مع المؤسسات والجهات المانحة لصرف حوافز ومكافأت عينية ومادية للدارسين وللمعلمين بفصول محو الأمية لحثهم على اجتياز الدورات بنجاح والسير قدما في مراحل التعليم وإنشاء صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لمبادرة "أسيوط بلا أمية" للتواصل مع الدارسين وشباب الخريجين بمختلف القرى والمراكز ومناقشة مقترحاتهم وطلباتهم.

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