القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:38 م

Superclásico del fútbol argentino | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت (بث مباشر)

Superclásico del fútbol argentino | مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت (بث مباشر)

مشاهدة مباراة بوكا
مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم (بث مباشر)
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تتجه انظار العالم مساء اليوم الأحد الموافق 9-12-2018 الي ملعب " سانتياغو برنابيو" لمتابعة المباراة المرتقبة والمثيرة، التي تجمع بين عملاقي الكرة الارجنتينية ريفر بليت وبوكا جونيورز فى "إياب" نهائى كأس ليبرتادوريس "دورى أبطال أمريكا الجنوبية، وتعد هذه المباراة من أقوي وأعنف المباريات في تاريخ كرة القدم.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم موعد مباراة إياب نهائى كوبا ليبرتادوريس، بين بوكا جونيورز وريفر بليت، الجديد، عقب تأجيل مباراة اليوم.

بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اليوم يوتيوب HD

وتاجلت المباراة من السبت الي الاحد بسبب هجوم جماهير ريفربليت علي حافلة بوكا جونيور لحظة وصوله إلى ملعب "المونيمونتال"، ما تسبب فى إصابة عدد من لاعبى الفريق، نقلوا إثرها إلى المستشفى، وتأجل اللقاء.

 

كلاسيكو الأرجنتين ويسمى أيضاً سوبر كلاسيكو و ديربي بوينس آيرس (بالإسبانية: Superclásico del fútbol argentino) و(بالإنجليزية: Superclásico) ،هي مباراة ديربي في رياضة كرة القدم تجمع بين قطبي الكرة في الأرجنتين ناديّ بوكا جونيورز وريفر بليت ،ويعتبر هذا الديربي من أهم ديربيات كرة القدم في العالم، يُطلق على هذا الكلاسيكو كذلك كلاسيكو الأغنياء والفقراء إذ يقع مقر نادي ريفر بليت في أحد احياء بوينس آيرس الغنية وهو ما أدى إلى أن يتهم أنصار نادي بوكا جونيورز نادي ريفر بليت بالنرجسيةوالطبقية.

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