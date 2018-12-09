بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم مباشر | مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش فى الدوري المصري الممتاز اليوم لايف

يواجه النادي الأهلي نظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، على استاد السلام في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري.





ويحتل الأهلي حاليًا المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز في 5 وتعادل في 2 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة.

بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم مباشر | مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش فى الدوري المصري الممتاز اليوم لايف





في المقابل يقدم طلائع الجيش مستويات طيبة في الدوري هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة حقق خلالها 4 انتصارات، بينما تلقى 5 هزائم، وكان التعادل حاضرًا في 6 مواجهات، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة.





ويستمر الأهلي في خوض مبارياته المؤجلة في الدوري بسبب مشاركته السابقة في دوري أبطال أفريقيا لعام 2018، ويلعب ضد طلائع الجيش في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ14.





وهي المباراة الثالثة على التوالي المؤجلة للأهلي بعد الفوز على بتروجت ثم الجونة.





بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم مباشر | مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش فى الدوري المصري الممتاز اليوم لايف





موعد المباراة والقنوات الناقلة

8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . 7:00 مساءاً بتوقيت السودان . 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:00 مساءاً بتوقيت تونس . 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:00 مساءاً بتوقيت قطر. 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وتنطلق فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تنقل عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

بث حي online .. مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش اليوم مباشر | مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش فى الدوري المصري الممتاز اليوم لايف