يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وطلائع الجيش بث مباشر بدون تقطيع yalla shoot

القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:30 م

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كورة لايف مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر، وتدور رحى البحث هنا وهناك حول موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، والتي تقرر أن تكون يوم الأحد الموافق ٩/١٢/٢٠١٨ بمنافسة فريق نادي طلائع الجيش، ونظراً لتأجيل العديد من المباريات للنادي الأهلي فأنه يعتبر في مركز متأخر من ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، ويحاول الأهلي بكامل جهوده الفوز في مباراة اليوم لتحسين مركزه في الدوري وإدخال السعادة على جمهوره خاصة بعد الإخفاقات الأخيرة يلا شوت مباراة الاهلي وطلائع الجيش مباشر بدون تقطيع.


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