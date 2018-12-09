محافظ القاهرة يشدد على إزالة العقارات المخالفة والأحياء تنفذ

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن ملف إزالة العقارات المخالفة ملف يتم العمل عليه علي مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أنه جارٍ حصر كل العقارات المخالفة باعتبارها تمثل ضغطا كبيرا على شبكات المياه والصرف الصحي وتهدد أرواح المواطنين.



ووجه المحافظ جميع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بتنفيذ قرارات الازالة الفورية الصادرة لجميع العقارات المخالفة بالقاهرة متمثلة في العقارات المتعدية على أراضي الدولة أو العقارات المقامة دون ترخيص أو بناء أدوار إضافية غير مرخصة.



من جانبه قال محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة، إن استعداد المنطقة لحملات الإزالة في شمال القاهرة في منطقة الأحكار بالشرابية بعد إخلاء الأهالي المدن العمرانية الإسكانية الجديدة.



وأكد في تصريحات، لـ "الدستور"، تواصل محافظة القاهرة للتخلص الكامل والفوري للإزالت في المهد حسب تشديدات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.



من جانبه أجرى حي الساحل برئاسة مجدي شريف رئيس الحي أعمال إزالة لمبانٍ مخالفة فى المهد بالعقار رقم ٧حارة جمعة إبراهيم من شارع الورشة وبناء على تعليمات اللواء شاكر محمد يونس رئيس حي الشرابية بالحد من ظاهرة البناء المخالف تمت ازالة حوائط بناء مخالف بالعقار 10 حارة الجامع مربع هاشم اغا.



من ناحيته شن اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة بحملة مكبرة لتصدي لجميع المخالفات البنائية وتنفيذ قرارات إزالة وجوبية فى المهد بالتعاون مع قسم شرطة النزهة وشرطة المرافق والإسكان ومسئول الإزالات وأسفرت عن الآتى: تنفيذ القرار رقم ١٦٠لسنة ٩٩ بالعنوان ٢٥ المنطقة السادسة بالشيراتون وذلك بإزالة عدد ٢ بوابة خرسانية بباب خشب بمنطقة الردود الأمامية والخلفية وإعادة فتح منطقة الردود.



تنفيذ القرار رقم ٤٩..٨٨٩٤ لسنة ٢٠١٨ بالعنوان ٦ مصر للتعمير المنطقة الأولى بالشيراتون عبارة عن بوابة حديدية بمنطقة الردود الأمامية وتمت بمعرفة المخالف.



تنفيذ القرار رقم ٦٤٣٣ لسنة ٢٠١٨ بالعنوان ٩ شارع المدينة المنورة بلوك ١٣٠٨ النزهة الجديدة وذلك بإزالة ٣ غرف مبانٍِ بالجراج الخاص بالعقار وإعادة فتح الجراج بالكامل.



تنفيذ إزالة في المهد بالعنوان ١٦شارع أحمد مصطفى عبارة عن تعديلات معمارية بالدور الأرضي وتمت إزالتها.



