القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
محافظات
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:29 م

محافظ الشرقية يوفر مكانا للطفلة "حبيبة" بمدرسة المكفوفين

محافظ الشرقية يوفر
dostor.org/2429123

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطفلة حبيبة محمد سعد والتي تبلغ من العمر 7 سنوات والمقيمة بمدينة فاقوس، بمكتبه بالديوان العام بعد أن أشرف بنفسه على إنهاء إجراءات التحاقها بمدرسة النور للمكفوفين، وتوفير مكان لها ليساعدها على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، ولتقيم علاقة إيجابية مع الآخرين، قائمة على المودة والاحترام المتبادل من خلال بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية خالية من التمييز والمضايقات وتحقق الأمن الفكري للطلاب.

وكان محافظ الشرقية، قد قام بإصطحاب الطفلة حبيبة لمدرسة النور للمكفوفين بمدينة الزقازيق للإلتحاق بالصف الأول بالمدرسة والإستفادة من المناهج الدراسية المقدمة لها والتي تتلائم مع حالتها حيث أنها من ذوي القدرات الخاصة، وقدمت أسرة الطفلة حبيبة الشكر لمحافظ الشرقية لإستجابته السريعة وتحقيق أمنية الطفلة للإلتحاق بالمدرسة وإشرافه على إنهاء كافة الإجراءات الطبية والورقية اللازمة لدخول المدرسة.

يذكر أن أسرة الطفلة حبيبة كانت قد تقدمت بطلب لمحافظ الشرقية لتسهيل إجراءات إلتحاقها بمدرسة النور للمكفوفين وقبولها بالصف الأول بالمدرسة.

تفقد محافظ الشرقية أقسام مدرسة النور للمكفوفين للاطمئنان على المستوى التعليمي والاجتماعي والسلوكي المقدم لأبنائنا ذوي القدرات الخاصة وللوقوف على إحتياجات المدرسة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.

وحرص المحافظ على متابعة ممارسة النشاط الرياضي لذوي القدرات الخاصة بالمدرسة والتقط معهم صورًا تذكارية متمنيًا لهم التوفيق.

أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن عام 2018 عامًا لذوي الإحتياجات الخاصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدمجهم في المجتمع والإستفادة من طاقاتهم وتهيئة المناخ المناسب لهم.

الآن

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

السيسي: مصر وإفريقيا تواجهان تحدي الوقت لتحقيق معدلات نمو متسارعة

"أزمة الصناديق الخاصة".. هل ينهى البرلمان معاناة 300 ألف موظف؟

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 20 درجة

الأكثر قراءة

تفاصيل اختفاء شاب مصرى بالسعودية

محافظ كفر الشيخ يحيل صاحب فيديو السالمية إلى النيابة الإدارية

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

توقف حركة السكة الحديد بالصعيد لتصادم قطار بسيارة فى قنا

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

تفاصيل اختفاء شاب مصرى بالسعودية

محافظ كفر الشيخ يحيل صاحب فيديو السالمية إلى النيابة الإدارية

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

توقف حركة السكة الحديد بالصعيد لتصادم قطار بسيارة فى قنا

كشكول

ننشر جدول امتحانات النقل بالإسكندرية

«بارولمبي المنيا» يحصد 14 ميدالية في اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة

مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يناقش تنفيذ ٣ مشروعات كبرى

معلمو «نجع حمادي» تنظم مؤتمراً لترشيد المياه والاحتفال بالمولد النبوي

«جنة المختبرات والأجهزة العلمية» ندوة بألسن عين شمس

الأمصار

وزير الخارجية الفرنسي لترامب: لا تتدخل في شؤوننا

الملك سلمان بالقمة الخليجية: إيران تواصل التدخل في شؤون الدول

الملك سلمان يفتتح القمة الخليجية الـ39 بالرياض

سوريا تفرج عن مواطنيين أردنيين خلال يومين

الأوربية لسلامة الطيران تحظر 12 شركة سودانية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

آلاف من "بابا نويل" يشاركون في سباق خيري بمدريد

العثور على جثة موظف لدى "جوجل" في ظروف غامضة

دراسة: الناجيات من سرطان الثدي قد يعانين من مشكلات نفسية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

النوم أكثر من اللازم يؤدي إلى الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎