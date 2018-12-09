محافظ الشرقية يوفر مكانا للطفلة "حبيبة" بمدرسة المكفوفين

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الطفلة حبيبة محمد سعد والتي تبلغ من العمر 7 سنوات والمقيمة بمدينة فاقوس، بمكتبه بالديوان العام بعد أن أشرف بنفسه على إنهاء إجراءات التحاقها بمدرسة النور للمكفوفين، وتوفير مكان لها ليساعدها على تحقيق النمو الاجتماعي والأكاديمي الصحيح، ولتقيم علاقة إيجابية مع الآخرين، قائمة على المودة والاحترام المتبادل من خلال بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية خالية من التمييز والمضايقات وتحقق الأمن الفكري للطلاب.



وكان محافظ الشرقية، قد قام بإصطحاب الطفلة حبيبة لمدرسة النور للمكفوفين بمدينة الزقازيق للإلتحاق بالصف الأول بالمدرسة والإستفادة من المناهج الدراسية المقدمة لها والتي تتلائم مع حالتها حيث أنها من ذوي القدرات الخاصة، وقدمت أسرة الطفلة حبيبة الشكر لمحافظ الشرقية لإستجابته السريعة وتحقيق أمنية الطفلة للإلتحاق بالمدرسة وإشرافه على إنهاء كافة الإجراءات الطبية والورقية اللازمة لدخول المدرسة.



يذكر أن أسرة الطفلة حبيبة كانت قد تقدمت بطلب لمحافظ الشرقية لتسهيل إجراءات إلتحاقها بمدرسة النور للمكفوفين وقبولها بالصف الأول بالمدرسة.



تفقد محافظ الشرقية أقسام مدرسة النور للمكفوفين للاطمئنان على المستوى التعليمي والاجتماعي والسلوكي المقدم لأبنائنا ذوي القدرات الخاصة وللوقوف على إحتياجات المدرسة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم.



وحرص المحافظ على متابعة ممارسة النشاط الرياضي لذوي القدرات الخاصة بالمدرسة والتقط معهم صورًا تذكارية متمنيًا لهم التوفيق.



أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن عام 2018 عامًا لذوي الإحتياجات الخاصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدمجهم في المجتمع والإستفادة من طاقاتهم وتهيئة المناخ المناسب لهم.

