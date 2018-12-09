زراعة الدقهلية تشن حملة لإزالة تعديات الأراضي الزراعية

شنت مديرية الزراعة بالدقهلية؛ بالتنسيق مع مجلس مدينة دكرنس، حملة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بتوجيهات المهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة - في بيان اليوم الأحد - أن الحملة تمكنت من إزاله 21 حالة تعد بمساحة فدان و12 قيراطا و12 سهما بمشاركة قوة أمنية من شرطة دكرنس، وتم تحرير محضر تنفيذ بالواقعة.



وشدد وكيل الوزارة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال الفترة القادمة للقضاء على كل التعديات واستعادة الأراضي، تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم لضبط المخالفين وردعهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.