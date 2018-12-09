الخارجية الفلسطينية: "سلوان" تتعرض لأبشع عمليات تطهير عرقي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة ومواطنيها تتعرض لأبشع عمليات تطهير عرقي تهدف إلى ترحيلهم وطردهم وإحلال المستوطنين مكانهم، وأعمال حفر الأنفاق التي تقوم بها جمعية العاد الاستيطانية تهدف إلى إحداث حفر عميقة في مناطق متفرقة من البلدة، وتصدعات لعدد كبير لمنازل المواطنين التي أصبحت محددة بالانهيار، رغم مناشدتهم.



وأشارت الخارجية - في بيان، اليوم الأحد - إلى أن جمعيات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية نشرت تسجيلات تظهر دمارًا تسببت به أعمال الحفريات الاستيطانية الهادفة إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم ولو كان ذلك عبر هدمها فوق رءوسهم.



وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة المتواصلة بحق القدس المحتلة عامة، وبلدة سلوان ومحيط المسجد الأقصى خاصة، وشددت على أن تقاعس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم اجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تنفيذ تلك القرارات واحترامها، يشكل مظلة حماية لسلطات الاحتلال وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.