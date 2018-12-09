البرازيلى باكيتا يصل إيطاليا تمهيدًا للانضمام إلى ميلان

وصل لاعب الوسط الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا، الأحد، إلى إيطاليا، حيث من المتوقع أن يخضع لفحص طبي في الأيام المقبلة، تمهيدًا للتعاقد مع نادي ميلان في صفقة انتقال قياسية من فلامنجو البرازيلي، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.



وقال "باكيتا"، 21 عامًا، للصحفيين بعد وصوله إلى مطار مدينة ميلانو: "أنا سعيد جدًا لتواجدي هنا، لقد اخترت ميلان بسبب تاريخه، سأكون ممتنًا على الدوام لهذا النادي الذي سبق لأسماء برازيلية عدة أن دافعت عن ألوانه، مثل رونالدو وكاكا وليوناردو".



وتقدر التقارير اتفاق ميلان وفلامنجو على صفقة انتقال تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو (40،4 ملايين دولار أميركي)، للحصول على خدمات اللاعب الذي تدرج في صفوف فلامنجو منذ العاشرة من عمره.



وبحسب التقارير، يتوقع أن يحصل فلامنجو على 70 بالمئة من قيمة الصفقة، وتوزع النسبة المتبقية بين اللاعب والاتحاد البرازيلي لكرة القدم.



وفي حال اتمام الصفقة بالمبلغ المقدر، سيكون باكيتا أغلى لاعب برازيلي يتعاقد معه نادٍ إيطالي وتشير التقارير الى أن اللاعب سيوقع عقدًا لخمسة أعوام ينال بموجبه 1،5 مليون يورو في كل موسم.



وكان ليوناردو الذي يشغل حاليًا منصب المدير الرياضي لميلان، قد أكد في أكتوبر التوصل الى اتفاق بين الناديين حول انضمام لاعب خط الوسط المهاجم. وقال للصحفيين حينها "لدينا اتفاق أساسي مع فلامنجو، لكن سوق (الانتقالات) لن يعاد فتحها قبل يناير، وبالتالي لا يزال هناك القليل من الوقت قبل أن يصبح الانتقال رسميا".



وودع باكيتا فريقه السابق بعدما سجل له هذا الموسم عشرة أهداف وساهم في حلوله ثانيًا في ترتيب الدوري المحلي خلف بالميراس.



وخاض باكيتا مباراتين مع المنتخب البرازيلي، ويتوقع أن يكون حاضرًا في المدرجات خلال مباراة ميلان ضد ضيفه تورينو مساء الأحد، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.