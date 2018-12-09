القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
الكابتن
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:25 م

البرازيلى باكيتا يصل إيطاليا تمهيدًا للانضمام إلى ميلان

لوكاس باكيتا
لوكاس باكيتا
وكالات
dostor.org/2429116

وصل لاعب الوسط الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا، الأحد، إلى إيطاليا، حيث من المتوقع أن يخضع لفحص طبي في الأيام المقبلة، تمهيدًا للتعاقد مع نادي ميلان في صفقة انتقال قياسية من فلامنجو البرازيلي، بحسب ما أفادت تقارير صحفية.

وقال "باكيتا"، 21 عامًا، للصحفيين بعد وصوله إلى مطار مدينة ميلانو: "أنا سعيد جدًا لتواجدي هنا، لقد اخترت ميلان بسبب تاريخه، سأكون ممتنًا على الدوام لهذا النادي الذي سبق لأسماء برازيلية عدة أن دافعت عن ألوانه، مثل رونالدو وكاكا وليوناردو".

وتقدر التقارير اتفاق ميلان وفلامنجو على صفقة انتقال تصل قيمتها إلى 35 مليون يورو (40،4 ملايين دولار أميركي)، للحصول على خدمات اللاعب الذي تدرج في صفوف فلامنجو منذ العاشرة من عمره.

وبحسب التقارير، يتوقع أن يحصل فلامنجو على 70 بالمئة من قيمة الصفقة، وتوزع النسبة المتبقية بين اللاعب والاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وفي حال اتمام الصفقة بالمبلغ المقدر، سيكون باكيتا أغلى لاعب برازيلي يتعاقد معه نادٍ إيطالي وتشير التقارير الى أن اللاعب سيوقع عقدًا لخمسة أعوام ينال بموجبه 1،5 مليون يورو في كل موسم.

وكان ليوناردو الذي يشغل حاليًا منصب المدير الرياضي لميلان، قد أكد في أكتوبر التوصل الى اتفاق بين الناديين حول انضمام لاعب خط الوسط المهاجم. وقال للصحفيين حينها "لدينا اتفاق أساسي مع فلامنجو، لكن سوق (الانتقالات) لن يعاد فتحها قبل يناير، وبالتالي لا يزال هناك القليل من الوقت قبل أن يصبح الانتقال رسميا".

وودع باكيتا فريقه السابق بعدما سجل له هذا الموسم عشرة أهداف وساهم في حلوله ثانيًا في ترتيب الدوري المحلي خلف بالميراس.

وخاض باكيتا مباراتين مع المنتخب البرازيلي، ويتوقع أن يكون حاضرًا في المدرجات خلال مباراة ميلان ضد ضيفه تورينو مساء الأحد، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 3 ساعات

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي

منذ يوم

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018

الآن

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

السيسي: مصر وإفريقيا تواجهان تحدي الوقت لتحقيق معدلات نمو متسارعة

"أزمة الصناديق الخاصة".. هل ينهى البرلمان معاناة 300 ألف موظف؟

الأرصاد: غدًا طقس معتدل.. والقاهرة 20 درجة

الأكثر قراءة

تفاصيل اختفاء شاب مصرى بالسعودية

محافظ كفر الشيخ يحيل صاحب فيديو السالمية إلى النيابة الإدارية

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

توقف حركة السكة الحديد بالصعيد لتصادم قطار بسيارة فى قنا

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

تفاصيل اختفاء شاب مصرى بالسعودية

محافظ كفر الشيخ يحيل صاحب فيديو السالمية إلى النيابة الإدارية

انتحار سيدة تحت عجلات مترو دار السلام

توقف حركة السكة الحديد بالصعيد لتصادم قطار بسيارة فى قنا

كشكول

ننشر جدول امتحانات النقل بالإسكندرية

«بارولمبي المنيا» يحصد 14 ميدالية في اللقاء الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة

مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة يناقش تنفيذ ٣ مشروعات كبرى

معلمو «نجع حمادي» تنظم مؤتمراً لترشيد المياه والاحتفال بالمولد النبوي

«جنة المختبرات والأجهزة العلمية» ندوة بألسن عين شمس

الأمصار

وزير الخارجية الفرنسي لترامب: لا تتدخل في شؤوننا

الملك سلمان بالقمة الخليجية: إيران تواصل التدخل في شؤون الدول

الملك سلمان يفتتح القمة الخليجية الـ39 بالرياض

سوريا تفرج عن مواطنيين أردنيين خلال يومين

الأوربية لسلامة الطيران تحظر 12 شركة سودانية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

آلاف من "بابا نويل" يشاركون في سباق خيري بمدريد

العثور على جثة موظف لدى "جوجل" في ظروف غامضة

دراسة: الناجيات من سرطان الثدي قد يعانين من مشكلات نفسية

مباريات
الصحة

النوم أكثر من اللازم يؤدي إلى الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎