أبوهولي: يطالب بتحرك عاجل لمواجهة مخططات أمريكا وإسرائيل

طالب احمد أبو هولي رئيس دائرة شئون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية؛ بتحرك عاجل للدبلوماسية العربية لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني برمته، منددا في هذا الإطار بصفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية وإسقاط ملف القدس وحقوق اللاجئين من أي مفاوضات قادمة، بالإضافة لمواصلة جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وتوسعاتها الاستيطانية وحملات التطهير العرقي.



كما أكد بكلمته خلال مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينين الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية على أهمية مواصلة الإسناد العربي لتمكين الفلسطينيين من حماية حقوقهم وبذل الاهتمام اللازم للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية خاصة في لبنان وسوريا ومساندة "الاونروا" بحشد الدعم السياسي والمالي لها لمواصلة دورها.