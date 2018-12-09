السيسي: مصر وإفريقيا تواجهان تحدي الوقت لتحقيق معدلات نمو متسارعة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر وإفريقيا تواجهان تحدي الوقت "الزمن" ؛ لتحقيق معدلات نمو متسارعة.



وأعرب السيسي- في مداخلة خلال جلسة نقاشية حول دعم الاستثمارات الإفريقية بعنوان (القيادة القوية والالتزام الجماعي)- عن ترحيبه وشكره لكل الجهود والمساهمات التي تمت خلال جلسة اليوم.. قائلا: "إنني أريد الحديث عن التحدي الذي نراه في مصر وإفريقيا وهو تحدي الوقت (الزمن)".. متسائلا هل معدلات العمل التي نتعامل بها داخل بلادنا هي معدلات مناسبة أم لا؟.



وتساءل هل سيتيح الوقت لمصر وإفريقيا أن تتقدما بمعدلات متسارعة على العالم كله الذي سبقهما بسنوات طويلة في ظل السياسات المعمول بها سواء كانت هذه المعايير أو السياسات النظريات الاقتصادية والمالية المعمول بها في بنوك التمويل في العالم لأنها تطبق معايير علمية واقتصادية ؟.. مشيرا إلى أن هذه الشروط قد لا تنطبق على ظروف القارة الإفريقية لأن أي بنك سيعطي التمويل في إفريقيا سيضع شروطه للحفاظ على أمواله.