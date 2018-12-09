"محرز" تستقبل وفد هيئة الزراعة والثروة الحيوانية بدولة الكويت

استقبلت اليوم الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وفد هيئة الزراعة والثروة الحيوانية من دولة الكويت، برئاسة الدكتور علي عبد الرسول القطان، الوكيل المساعد للهيئة رئيسا للوفد.



واستهلت "محرز" اللقاء بالترحيب بالوفد الكويتي في بلده الثاني مصر، مؤكدة على عمق العلاقات بين البلدين والتي وصفتها بالعلاقات التاريخية والأخوية وعلى الحفاوة التي لاقاها الوفد المصري برئاسة "محرز" بالكويت.



تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مصر والكويت في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية.



وذكرت نائب وزير الزراعة، أن مصر قد بدأت منذ مطلع 2017 في إعادة تصدير الخيول المصرية إلى العديد من دول الأتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دولة العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، بعد أن قامت الجهات المصرية البيطرية المختصة بمراجعة كافة القرارات المنظمة والإجراءات.



وأكدت على قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالإشراف البيطري الكامل على كافة مراحل المنظومة وتطبيق اشتراطات ومعايير الأمن الحيوي بمزارع الخيول، ويتم الفحص المعملي لعينات من الخيول المعدة للتصدير بالمعامل المختصة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وهي معامل معتمدة دوليا للمواصفة القياسية الدولية الأيزو 17025 ويتم حجرها بالمحجر البيطري المعتمد التابع للقوات المسلحة، ويتم به تطبيق الإجراءات المحجرية حسب متطلبات واشتراطات الاتحاد الأوروبي.



ومن جانبه قال عبد الرسول القطان، إن زيارة الوفد تشمل العمل على زيادة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية الى الكويت كما تشمل دعم التبادل التجاري والتعاون بمجالات الثروة الحيوانية وأن من أولويات الزيارة الحالية استكمال التباحث حول تصدير الخيول المصرية إلى الكويت استكمالا للزيارة الناجحة التي اطلع فيها الوفد الفني الكويتي على منظومة تسجيل وتربية الخيول المصرية.



وقد أشاد "القطان" بالإجراءات البيطرية والمحجرية المتبعة في مصر، ووصفها بأنها ذات مستوى متميز وأن ملف تصدير الخيول المصرية إلى دولة الكويت سيشهد انطلاقه في القريب العاجل.