تعرف على إجراءات تنفيذ برنامج "سكن كريم"

يستهدف برنامج سكن كريم تحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والمسجلة فى قاعدة بيانات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى عدد من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية لهم وتحسين البنية التحتية لمنازلهم.





الأهداف الفرعية للمبادرة:



استهداف الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية

تركيب وصلات مياه الشرب للمنازل المحرومة من المياه.

تركيب وصلات منزلية للصرف الصحي.

إتاحة فرص لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين فى مشروعات كثيفة العمالة.

تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية

رفع وعي المجتمع بسبل الحفاظ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك





الأثر المتوقع للبرنامج:

تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من مبادرة "سكن كريم" فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات.





الجهات الشريكة فى تنفيذ البرنامج:

- الجهة المنظمة: وزارة التضامن

- جهات حكومية: وزارات الإسكان والتعمير، التخطيط، التنمية المحلية، الأوقاف.

- جمعيات ومؤسسات أهلية: مصر الخير، الأورمان، مصطفى محمود، بنك الطعام، رسالة، الجمعية الشرعية، مؤسسة الحياة الكريمة، بيت الخير، الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

- جهات منفذة: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المؤسسة العامة للتكافل.



خطوات التنفيذ وزارة التضامن ( قاعدة بيانات الأسر.. الجمعيات الأهلية.. القابضة لمياه الشرب.. الأسر المستفيدة).





مناطق تنفيذ المبادرة:

المرحلة الأولى.. محافظات أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا، الأقصر.

المرحلة الثانية.. الجيزة، الفيوم، بني سويف، أسوان.

المرحلة الثالثة.. باقى محافظات الجمهورية.



مصادر التمويل:

– صندوق دعم الجمعيات

- شركاء المسئولية المجتمعية

- تعبئة موارد مجتمعية

- الجمعيات الأهلية الشريكة

- مصادر حكومية

- مصادر الزكاة