سوبر كلاسيكو .. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كوبا ليبرتادوريس

القنوات الناقلة لمباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كوبا ليبرتادوريس السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

بث مباشر مباراة بوكا جونيورز ضد ريِفر بليت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، حيث تُذاع المباراة في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس في يوم السبت عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كوبا ليبرتادوريس.حيث تُذاع المباراة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة أبوظبي الرياضية الثانية المجانية HD، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق علي سعيد الكعبي عبر القناة الصوتية الأولى، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة أيضاً المعلق محمد حسين عبر القناة الصوتية الثانية.



