رئيس العاصمة الإدارية: طرح 20 ألف وحدة سكنية للموظفين

كشف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم طرح 20 ألف وحدة سكنية لموظفي الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى وحدات أخرى ستطرح في مدينة بدر وأكتوبر من خلال مبادرات التمويل العقاري بتسهيلات سداد كبيرة.



وأضاف، خلال كلمته بندوة نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول إدارة تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، أن مشروع العاصمة الجديدة يتضمن أيضًا تأسيس كيان عسكري جنوب العاصمة تنقل إليه جميع الإدارات والهيئات والمصالح العسكرية الموجودة في منطقة شرق القاهرة في مدينة نصر ومصر الجديدة وبالتالي هذا حراك آخر يحقق للقاهرة القديمة أن تتطور وتتنفس وأن تكون منطقة صديقة للبيئة.



ولفت إلى أنه سيتم تدشين مركز تحكم أمني يختص بتسجيل جميع المخالفات أو جرائم إرهاب أو حريق أو تصادم أو مشاجرة أو مظاهرة التي يمكن أن تحدث على أرض العاصمة من خلال كاميرات إلكترونية ويتم تحليلها بواسطة مركز رئيسي وبالتالي سيكون القرار تكنولوجي وليس قرار شخص.



وأوضح أنه يتم العمل حاليًا على توصيل شبكات المياه إلى العاصمة الجديدة حيث سيكون نصيب المشروع 650 ألف متر مكعب من المياه بواسطة محطة تم تخطيطها وتنفذ خلال سنتين ننتهي من توصيل المياه للعاصمة، ولكن حاليًا نقوم بمد خط مياه من مدينة العاشر من رمضان بطول 100 ألف متر وخط آخر بطول 100 ألف متر من القاهرة الجديدة لإدخالها للعاصمة في يونيو المقبل.