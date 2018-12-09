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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:53 م

يوسف: نسعى للفوز على طلائع الجيش لمواصلة الانتصارات في الدوري

محمد يوسف
محمد يوسف
أ ش أ
dostor.org/2428936

قال المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد يوسف، إن التعديل الذي طرأ على الجهاز الفني لطلائع الجيش خلال الفترة الماضية يزيد من دوافع وحماس اللاعبين قبل مواجهة اليوم الأحد، مؤكدا أن دوافع الأهلي أٌقوى، من أجل استمرار حصد النقاط في بطولة الدوري العام والاقتراب خطوة جديدة نحو استعادة مكانة الفريق في جدول المسابقة.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش اليوم على ستاد السلام، في واحدة من مؤجلات الفريق في بطولة الدوري العام.

وأشار المدير الفني المؤقت للأهلي إلى أن قدر الفريق أن يخوض مباريات أمام فرق أجرت تعديلات على أجهزتها الفنية، وهو ما يزيد من صعوبة المباريات لرغبة وحماس المدربين واللاعبين في الأندية المنافسة في تقديم نفسها بشكل قوى أمام فريق بحجم وقيمة الأهلي.

وأوضح يوسف أن الجهاز الفني للأهلي يحترم جميع فرق الدوري بشكل عام، وفريق الطلائع بشكل خاص قبل مواجهة اليوم، مشددا على أن الأهلي أمامه تحد كبير من خلال المؤجلات ويسعى لحصد النقاط الثلاث في كل مباراة، وأن هناك إصرارا كبيرا من اللاعبين على تحقيق الانتصارات.

من ناحية أخرى، منح محمد يوسف، اللاعبين الغائبين عن مواجهة طلائع الجيش، راحة اليوم من التدريبات، على أن ينتظموا غدا في المران مع الفريق، كما استقر يوسف، بالتنسيق مع الجهاز الطبي، على منح اللاعبين المصابين، والذين يؤدون تدريباتهم العلاجية والتأهيلية، راحة مع باقي اللاعبين الذين لم يتم ضمهم لقائمة الفريق.

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