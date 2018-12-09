"رضوان": "السيسي" يغير خطابه السياسى كرئيسا للاتحاد الأفريقي

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتغيير لغة الخطاب السياسي من رئيسًا للدولة إلي رئيسًا للاتحاد الإفريقي بمنتدى"أفريقيا 2018"، وذلك إيمانًا منه بالدور الريادي التي تلعبه مصر في قيادة القارة الإفريقية في الآونة الأخيرة.



واضاف "رضوان"، أن قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب وتوفير فرص عمل وتنمية التجارة والتعاون البيني ومد خطوط ربط ملاحية ونقل الطاقة ما بين الدول الإفريقية هي روشتة التنمية لأفريقيا لبناء قيمة مضافة وزيادة وتعظيم الناتج القومي الإفريقي، مؤكدًا علي ضرورة تضافر جهود جميع هذه القطاعات سواء علي مستوي الأجهزة التنفيذية والتشريعية والاقتصاد والتنمية البشرية لتحقيقها علي أرض الواقع، لافتًا أن منتدى إفريقيا 2018 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل علي ذلك.