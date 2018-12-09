درة: حبى للتمثيل أكبر من عملى كـ"موديل"

نشرت الفنانة درة، عدة صور لها بفستان أحمر أنيق عبر حسابها الرسمي على موقع "الأنستجرام"، وفور نشرها الصور أنهالت عليها تعليقات جمهورها الذين أبدو اعجابهم بإطلالتها الأنيقة.



وكان من بين إحدى التعليقات شخصا طالبها بالاتجاه للعمل كـ"موديل" والابتعاد عن التمثيل، فقامت درة بالرد عليه قائلة: "دي كانت في بدايتي.. شاركت فعلًا في عروض أزياء ولكن عمرها ما كانت هدفي لأنني ممثلة، وحبي لمهنتي كممثلة أكبر، ولكني أحب الموضة والأناقة والتجديد في المناسبات، أما في حياتي اليومية فأحب الملابس البسيطة المريحة فقط".