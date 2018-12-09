أمن الجيزة يضبط أسلحة ومواد مخدرة في مداهمات لبؤر إجرامية

داهمت مديرية أمن الجيزة عددا من البؤر الإجرامية بأنحاء المحافظة، وأسفرت حملة أمنية عن ضبط 4 أسلحة خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى 15 قضية مخدرات، احتوت على 230 جرام من مخدر الاستروكس، و425 جرام حشيش، و570 قرص مخدر.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 11 سلاح أبيض، وتنفيذ 222 حكم قضائى، بينهم 3 أحكام بالسجن المؤبد، والقبض على عدد من المسجلين خطر والمطلوب ضبطهم على ذمة قضايا متنوعة.



كما أسفرت حملة بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية عن ضبط 4 أسلحة نارية، و21 سلاح أبيض، وقضيتين مخدرات، وتنفيذ 149 حكم قضائى، و6 مسجلين خطر، وعاطل هارب من المراقبة.



وأسفرت حملة استهدفت شارع الملك فيصل بالهرم، عن ضبط 11 شخصا مشتبها بهم، وإزالة عدد كبير من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.



كما واصل ضباط شرطة المرافق إزالة الإشغالات بمدينة 6 أكتوبر، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، وأسفرت الملة عن إزالة عشرات الإشغالات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.