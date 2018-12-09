شعراوى: منح المحافظين سلطات كاملة لتحقيق اللامركزية

طالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بضرورة تسريع إجراءات العمل فيما يخص ملف تقنين أوضاع الأراضي واستيراد حق الدولة.



وأكد منح المحافظين، كافة السلطات والضمانات القانونية لممارسة مهامهم في هذا الملف، منوها بأن الوزارة تعمل على تطبيق اللامركزية بقوة، ودعم اتخاذ القرار بناء على كل إقليم ومحافظة.



وأشار إلى أن الوزارة تدرس مد مهلة تقنين الأراضي، عقب انتهاء المدة القانونية التي اعتمدتها الحكومة.

