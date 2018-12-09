مدرب رجال سلة الأهلى: لدينا دوافع وطموحات للتتويج بدورى"المرتبط"

أعرب طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بتخطي عقبة الزمالك في دور الثمانية من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، مؤكدا أن الفريق لديه دوافع وطموحات كبيرة للتتويج بلقب البطولة في الموسم الجاري.



وقال خيري - في تصريح اليوم الأحد - إن الجهاز الفني أغلق تماما مباراة الزمالك ونقل تركيزه إلى المباراة القادمة في الدور نصف النهائي، مشيرا إلى أن الفريق يملك عناصر مميزة لديها خبرات المواجهات الصعبة، وأن التعامل مع كل مباراة يكون بحسابات مختلفة ووفقا لظروفها.



ووجه المدير الفني الشكر للاعبي الفريق على الأداء المميز والروح القتالية والإصرار على التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة، مشددا على أن الفريق يرغب في التتويج بكل البطولات التي يشارك بها في الموسم الجاري.