"وصلة سماع" تحتفى بعيدها الرابع فى ساقية الصاوى الخميس

تقيم فرقة "وصلة سماع" للإنشاد الديني حفلا فنيا ساهرا بساقية الصاوي"الخميس"المقبل، احتفالا بمرور 4 سنوات على تأسيسها وأيضا إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.



وتستضيف الفرقة المنشد السوري عبدالرحمن أبو شعر مؤسس فرقة "الإخوة أبو شعر" الشهيرة ليشاركها حفل عيد ميلادها، ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفريق عددا من أشهر الأناشيد الدينية والقصائد والمدائح النبوية التي ينفردون بها منها "سلملي على الهادي"،"السلام عليك"،"من كأس الحب"،"يارسول الإنسانية"،"سيدنا الحسين".



فرقة"وصلة سماع"للإنشاد الديني والابتهالات تعد من أجدد التجارب الغنائية التي انتشرت بشكل سريع وتأثر بها الجمهور المحب للإنشاد الديني والصوفي، وأسسها المنشد نور الله السيد عام 2014 بهدف إحياء التراث العربي الأصيل في إطار حديث معاصر.