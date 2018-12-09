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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:47 م

الإعدام شنقا لطالب أجنبي ألقى جارته من الطابق السابع بدار السلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2428924

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بالإعدام شنقا لطالب أجنبي متهم بقتل جارته وإلقائها من الطابق السابع في منطقة دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين: محمود رشدان، وعبد الله سلاب، وسكرتارية مجدي جبرئيل.

وجاء في أمر إحالة نيابة دار السلام في القضية رقم 229 لسنة 2018، النيابة العامة تتهم إبراهيم تاج الدين، 18 عاما، طالب، بقتل المجني عليها "سارة بايسة واقتلا"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما إن ظفر بها داخل مسكنها حتى قام بمطاردتها فاستغاثت من شرفة مسكنها بالأهالي، إلا أنه قام بحملها وإلقائها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها فهوت أرضا مما أحدث بها الإصابات التي أسفرت عن وفاتها، وارتبطت تلك الجناية بسرقة المشغولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها.

واستمعت النيابة إلى أقوال وليد سيد حشاد، فني حداد، الذى شهد بأنه حال توجهه إلى مسكنه سمع استغاثة المجني عليها وأبصرها واقفة بشرفة مسكنها بالدور السابع، من العقار المكون من 12 طابقا، ثم قام المتهم بحملها وإلقائها من الشرفة إلا أنها تعلقت بسورها فصعد مسرعا رفقة الشاهد الثاني إلى مسكن المجني عليها لإنقاذها، وقاما بكسر باب الشقة إلا أن المجني عليها سقطت على الأرض قبل إغاثتها، فحدثت وفاتها على أثر ذلك، وتمكن من ضبط المتهم مختبئا داخل أحد الدواليب، فتحفظوا عليه وسلموه للشرطة.

وقال مصطفى يونس، 29 عاما، رائد شرطة بمباحث دار السلام، إن تحرياته دلت على قيام المتهم بالصعود إلى مسكن المجني عليها مستغلا معرفته بها لسرقتها، وما إن دلف إلى مسكنها حتى أمسك بها محاولا قتلها إلا أنها قاومته وخرجت إلى شرفة مسكنها للاستغاثة بالأهالي، فقام بإلقائها من الشرفة قاصدا قتلها، فتمسكت بسور الشرفة إلا أنها هوت إلى قارعة الطريق وتوفيت.

وأقر المتهم بالتخطيط لسرقة المجني عليها وقتلها تسهيلا لارتكاب جريمته، ونفاذا لذلك المخطط قام بالصعود إلى مسكن المجني عليه طالبًا منها دواء لمرضه الصدري، مستغلا علاقة الجيرة بينهما، وعندما وافقت ودخلت إلى غرفة نومها لإحضار الدواء، فدخل وأغلق الباب بإحكام ورائه وانهال عليها ضربا باليد بعموم جسدها، ففلتت منه ودخلت غرفة نومها فأمسكها من خصرها وألقاها على السرير وتعدى عليها بالضرب محاولا خنقها، ولكنها قاومته وأحدثت إصابته بالوجه والرأس والذراعين بأظافرها، وعندما حاول إمساكها دفعها في تسريحة الزجاج فتم كسرها.

وأضاف أنه أمسك قطعة من الزجاج المكسور وتعدى بها على المجني عليها في رأسها ففرت إلى المطبخ محاولة إيجاد أي أداة تستخدمها، وعندما دخل وراءها أحدثت له إصابة في يده اليسرى بسكين مطبخ، وتوجهت إلى الشرفة للاستغاثة بالجيران، ولكنه خاف من الفضيحة فأمسكها وألقاها من الشرفة ولكنها تمسكت بالسور وسمع طرق الأهالي فاختبأ داخل أحد الدواليب حتى لا يتم ضبطه.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها تعزي إلى الإصابات الرضية بجسد المجني عليها، وما أحدثته من كسور متفتتة بالضلوع، أدت إلى تهتكات بالرئة اليسرى والقلب والكبد ونزيف دموي، وكسور في الفقرات وعظام الحوض، وما أحدثه جميعا من انسكابات غزيرة أدت إلى صمة نزيفية أدت للوفاة.

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