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الثقافة
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:46 م

"شعر المنفلوطى" فى لقاء ثقافى بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2428922

تنظم مكتبة الإسكندرية الأربعاء المقبل، لقاء ثقافيا حول "التمازج الشعري بين مصطفى لطفي المنفلوطي والأديب الفرنسي إدمون روستان: مسرحية الشاعر نموذجا".

يسلط اللقاء الضوء على حركة التعريب في مجال الأدب العربي التي شهدتها مصر في عشرينيات القرن الماضي، والتي يمثل المنفلوطي أحد أقطابها، ويعزى إليه ابتداع لون جديد من الأدب أثرى به المكتبة العربية بقيامه بتعريب العديد من روائع الأدب العالمي خاصة الفرنسي، وذلك بإعادة صياغة نصوص مترجمة عن الأدب الفرنسي بأسلوبه الجزل، بغية إتاحة الفرصة للقارئ العربي للاطلاع على إبداعات الأدب العالمي، مع الحفاظ على أصالة النص الأجنبي.

ويشارك في اللقاء أستاذة الأدب الفرنسي بكلية الآداب بجامعة عين شمس الدكتورة هدى أباظة، والأستاذة بقسم اللغة الفرنسية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية الدكتورة نرمين شهيب، والأستاذ المساعد في الأدب العربي الحديث بجامعة النهضة الدكتور محمد السيد عبدالتواب.

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