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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:45 م

لاعب طائرة الأهلى أحمد صلاح: جاهزون للفوز بكل البطولات

أحمد صلاح، لاعب
أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة
أ ش أ
dostor.org/2428919

قال أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز تمامًا للمنافسة على الفوز بكل البطولات في الموسم الجاري، بعد تقديم عروض قوية خلال المباريات الماضية في بطولة الدوري، وهو ما يؤكد أن هناك رغبة في تقديم موسم تاريخي جديد.

وأوضح صلاح، في تصريحات، اليوم الأحد، أن الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي يقوم بتجهيز اللاعبين من كل النواحي الفنية والخططية والبدنية لاستكمال الموسم بذات القوة والأداء المميز، وفي ظل الارتباطات التي يخوضها الفريق بالفترة المقبلة.

وأضاف إن لاعبي الطائرة لديهم الشعور بالمسئولية وضرورة تحقيق البطولات وإسعاد الجماهير، وهو ما ينعكس في الأداء بقوة والرغبة في الفوز بكل البطولات، إلى جانب الاستعداد بقوة للمنافسة على لقب بطولة إفريقيا التي تمثل أهمية كبيرة للجميع.

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