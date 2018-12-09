القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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اقتصاد
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:45 م

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة

ميناء دمياط يستقبل
أ ش أ
dostor.org/2428917

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة، ويصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن 585 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29 ألفا و300 طن من البضائع العامة منها 120 سيارة نقل محملة بـ5 آلاف و976 طن قمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 154 ألفا و884 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28 ألفا و959 طنا.

وأضاف البيان أن حركة الصادر شملت البضائع العامة 5 آلاف، و250 طنا من اليوريا، و5 آلاف و996 طن رمل، و29 ألفا و50 طن ملح و900 طن أمونيوم.

وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 414 حاوية، وحركة الوارد 230 حاوية في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 752 حاوية مكافئة، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5 آلاف و370 طن حديد، و6 آلاف طن خردة، و3 آلاف و210 أطنان خشب، و5 آلاف طن أرز، و15 ألف طن قمح.

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