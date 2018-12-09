تجارة وصناعة الكويت: تقليص أعداد الوافدين سيؤدى لإغلاق نصف الشركات

قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله نجيب الملا:إن تقليص أعداد الوافدين في الكويت دون 3 ملايين سيؤدي إلى إغلاق نصف الشركات التي تعمل بالسوق الكويتي ؛ نظرا لأن القوة الشرائية للوافدين تتراوح ما بين 30 و50%.



وأوضح الملا – فى حوار مع صحيفة "السياسة" الكويتية نشر اليوم الأحد – أن تقليص أعداد الوافدين فى الكويت سيؤثر سلبا على العديد من القطاعات ومنها المحال التجارية، والمطاعم، والعقارات الاستثمارية، والسيارات مع انخفاض القوة الشرائية للوافدين في البلاد.



وفيما يتعلق بمناقشة مقترح قانون بمجلس الأمة الكويتى حول فرض ضريبة على تحويلات الوافدين..أكد الملا أن فرض مثل تلك الضريبة سيؤدي إلى انعكاسات سلبية وسيعمل على خلق سوق مواز (سوداء) للتحويلات ؛ مما سيؤدى بدوره إلى فوضى في سوق الصرافة.



ورأى أنه لطالما أن هناك توجها لدى الدولة في إقرار سوم وضرائب بالمعنى العام فإنه يقترح أن تقوم الدولة بذلك قبل أن يتسلم الوافد راتبه على أن يتم إقرارها بنسب مختلفة حسب شرائح الموظفين ورواتبهم أي يتم خصم الضريبة من الراتب فور وصوله البنك من خلال الاستقطاع، معربا عن اعتقاده بأن هذا التوجه هو المناسب لتحصيل ضرائب من الوافدين عوضا عن فرض الضرائب عند التحويلات والتي ستخلق مشكلات عديدة.