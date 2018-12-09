تامر حسني وشيرين أبرزهم.. مصر تتصدر قائمة احتفالات "الكريسماس"

تتصدر مصر قائمة حفلات رأس السنة " الكريسماس " على مستوى الدول العربية، حيث اجتذبت العديد من المطربين والمطربات العرب، إلى جانب الأصوات المصرية، والذين فضلوا إحياء سهرات رأس السنة في مصر.



ومن أبرز حفلات "رأس السنة " تلك التي تحييها المطربة شيرين عبدالوهاب، بالاشتراك مع المطرب التونسي صابر الرباعي، بأحد فنادق القاهرة المطلة على ضفاف النيل.



وبحسب الجهة المنظمة للحفل، فإن الهدف من الحفل إنعاش القطاع السياحي، وجذب الزوار العرب العاشقين لأصوات شيرين والرباعي.



ومن المقرر أن يتم تشييد ديكور خاص بالفندق، الذي يستضيف الحفل ليستوعب أكثر من ثلاثة آلاف شخص.



وقرر المطرب تامر حسني، إحياء حفل "رأس السنة" بأحد الفنادق الكبرى بمنتجع شرم الشيخ.



ويجمع حفل "رأس السنة " هذا العام المطرب محمد فؤاد، إلى جانب المطرب الشعبي حكيم، ويقام بأحد فنادق مصر الجديدة، ويقدم المطربان أبرز أغنياتهما القديمة والحديثة.



كما يشارك الفنانون: أحمد سعد، وكارمن سليمان، وأحمد شيبة، في إحياء حفل ليلة "رأس السنة"، في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.