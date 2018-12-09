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اقتصاد
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 01:41 م

مسعد عمران والقنصل الفرنسي بمصر يفتتحا معرض "الخزف والسجاد" بالأقصر

مسعد عمران رئيس غرفة
مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية
هويدا سعيد
dostor.org/2428910

افتتح مسعد عمران رئيس غرفة الحرف اليدوية، معرض الخزف والسجاد، الذي ينظمة فنانو وشباب قرية جارجوس بمحافظة الاقصر، حيث أستعرض المعرض في إفتتاحة رحلة العائلة المقدسة لصعيد مصر، بالإضافة إلى عرض منتجات المعرض.

وشارك في افتتاح المعرض القنصل الفرنسي بمصر فرنسوا بوجو، والمدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية ممدوح الشربينى، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالصناعات الحرفية وتحديدًا صناعة الخزف والسجاد، فيما قام العارضون بعرض تاريخ مصنع جارجوس لصناعة الخزف والذي يعد الأقدم في تاريخ الصناعة.

من جانبه، كشف مسعد عمران رئيس الغرفة في بيان له صباح اليوم، أن الغرفة تولي إهتمام بالغ بصناعة الخزف والسجاد والعاملين بها في كافة محافظات الجمهورية وتسعي لدعمهم من خلال خبرات الغرفة، بالإضافة إلي إيجاد التمويل المناسب لهم، مع توفير كل السبل لضمهم للاقتصاد الرسمي.

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