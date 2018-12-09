مشاهدة مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر اليوم والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مواجهة صعبة جديدة وذلك عندما يواجه فريق طلائع الجيش في استاد السلام غدا الأحد وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري الممتاز.

كان الأهلى قد حقق انتصارين متتاليين في الدوري بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة، حيث وصل المارد الأحمر للنقطة 17 في المركز العاشر بعدما كان بآخر الترتيب، قبل أن ينتفض ويهزم بتروجت بهدف نظيف ثم الجونة بهدفين لهدف.