فتح رابع طريق ملاحى مباشر بين إيران وعمان

أطلقت إيران وعمان رابع طريق ملاحي مباشر بين البلدين، بحسب بوابة غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية.



ووفقًا لغرفة التجارة، فإن خط الشحن الجديد سيتم شحن المزيد من السلع والمنتجات الزراعية الإيرانية إلى سلطنة عمان.



وينضم الطريق بين مدينة ميناء جاسك الإيرانية وميناء السويق العماني إلى ثلاثة خطوط أخرى قيد التشغيل.



وتم إطلاق أول طريق شحن بين البلدين في مارس 2015 بين بندر عباس الإيراني وميناء صحار في سلطنة عمان.



وفي ديسمبر 2016، تم إنشاء طرق شحن مباشرة من مينائين عمانيين إلى ميناء شهيد باهونار الإيراني، وفي ديسمبر 2017، تم إطلاق خدمة شحن أخرى بين ميناء صحار وخورمشهر.



ووفقًا لغرفة التجارة الإيرانية العمانية المشتركة، فإن مسار بندر عباس- صحار الذي أغلق مؤقتًا بسبب العقوبات الأمريكية على إيران، استأنف العمل أيضًا.

