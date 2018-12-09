بعد تعيينه رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية.. 7 معلومات عن الجنرال مارك ميلى

في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن الرئيس الإمريكي دونالد ترامب، عن تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان الأمريكية المشتركة، ليكون خلفا للجنرال جوزيف دانفورد الذي سيتقاعد، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه.



1- الجنرال ميلي تخرج من جامعة برينستون في عام 1980.



2- شغل عدة مناصب قيادية في 8 أقسام على مدار السنوات الخمس والثلاثين الماضية.



3- خدم في مناصب القيادة والقيادة من الفصيلة ومستوى ألفا التشغيلي من خلال قيادة الجيش بما في ذلك الفرقة 82 المحمولة جوا ومجموعة القوات الخاصة الخامسة في فورت براغ، ونورث كارولينا، وفرقة المشاة السابعة في فورت أورد بولاية كاليفورنيا.



4- قاد الكتيبة الأولى، لفرقة المشاة 506، وفرقة المشاة الثانية، وعمل كنائب قائد عام الفرقة 101 المحمولة جوًا.



5- شغل منصب القائد العام للقسم العاشر بالجبال، أثناء عمله كقائد عام، وتم تعيينه كقائد عام للقيادة المشتركة لقوة المساعدة الأمنية الدولية ونائب القائد العام للقوات الأمريكية - أفغانستان.



6- كان عضوًا في Chief Joint منذ شهر أغسطس 2015، عندما تولى منصب المسئول الأعلى بالجيش، وتم نشر ميلي في مشاة المهنة، في العراق وأفغانستان وقيادة وحدات القوات التقليدية والخاصة.



7- حصل الجينرال ميلي، على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة برينستون ودرجة الماجستير من جامعة كولومبيا "العلاقات الدولية" ومن كلية الحرب البحرية الأمريكية "الأمن القومي والدراسات الاستراتيجية"، كما أنه خريج برنامج دراسات الأمن القومي في ندوة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.



