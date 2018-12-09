إيران تعين سفيرًا جديدًا في الصين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إنه بناءً على اقتراح وزير الخارجية وموافقة الرئيس الإيراني، تم تعيين محمد كيشافارز زاده سفيرًا جديدًا لإيران في الصين، ومن المقرر أن يتوجه زاده إلى بكين في غصون الأيام المقبلة.



يشغل "زاده" حاليًا منصب مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكذلك المدير العام للأمريكتين في وزارة الخارجية، وقد شغل سابقًا منصب السفير الإيراني في فنزويلا وأوزبكستان.



وفي يونيو الماضي، قدمت وزارة الخارجية عبدللاسمر هماتي سفيرًا جديدًا لبلاده في بكين، لكن الرئيس الإيراني قرر لاحقًا اختياره ليكون الحاكم الجديد للبنك المركزي الإيراني وسط أزمة اقتصادية خطيرة في البلاد.