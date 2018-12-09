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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:15 م

فحص فيروس سي لـ960 عاملا بالمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق

الدكتور محمود محمد
الدكتور محمود محمد حسن
مصطفى عبدالله
dostor.org/2428698

قال الدكتور محمود محمد حسن مدير الإدارة الطبية لشركة VINCI Construction France"‎‏" الفرنسية؛ والمشاركة في أعمال حفر مترو الخط الثالث المرحلة الثالثة العتبة إمبابة، أن الإدارة الطبية بالشركة، تواصلت مع الإدارات الطبية المختلفة بمحافظة القاهرة لإرسال الوحدات المركزية المتحركة الخاصة بحملة فيرس سي لاستهداف 4700 عامل وموظف بالشركة تم المسح منهم على 960 عاملا.

وأوضح "حسن" أن محافظة القاهرة تعاونت مع الشركة بشكل تنسيقي عال وذلك من خلال الدفع بنقاطها الطبية المتحركة القاهرة الإدارة بأجهزتهم على أن يتم تسكين وحداتهم بالمواقع في مكاتب الأمن الصناعي أو في العيادات الموجودة بالموقع.

وأشار حسن في تصريحات لـ "الدستور" إلى أن ما طلبته الحملة هو فقط توفير مكان بالمواقع وتم المسح فيها على بين عاملين ومهندسين وعمال بالموقع وصولًا بالموظفين بالمكاتب.

وأكد مدير الإدارة الطبية لشركة VINCI Construction France"‎‏ فرع مصر أنه تم المسح في مواقع ماسبيرو وفي العتبة حتى الآن على أن يتم استهداف باقي محطات المرحلة الثالثة في الخط الثالث بناصر والزمالك وإمبابة والبوهي الوراق والقومية والرينج رود والرامب وأبو رواش والإدارة المركزية في باب اللوق كل الموظفين سواء الموظفين.

وأشار حسن إلى أن المبادرة أفادت الشركة في التعرف على صحة وسلامة العاملين لديها في المواقع وفي المكاتب وعلاجها بجانب الإسهام في علاج السكر والضغط والسمنة.

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