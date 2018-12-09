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الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:15 م

أفارقة بـ "منتدى2018": طرحنا حلولا لتنمية القارة السمراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيمان ماهر
dostor.org/2428697

انطلقت فعاليات مؤتمر "إفريقيا 2018"، أمس السبت، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، في نسخته الثالثة، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية" بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، و2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

وقال موبفو نوتثوكو، أحد الأفارقة المشاركين في منتدى إفريقيا 2018 في تصريحاته للدستور: كانت مبادرة عظيمة بالنسبة لنا، التقينا بالشباب ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، ولم نتعرف على مصر فقط، بل ثقافات أخرى من أشخاص ممثلين لبلادهم.

وأضاف: أشعر بفرحة شديدة بمشاركتي في الجلسات ومناقشة القضايا المهمة التي تمس إفريقيا، حيث يقوم الأفراد بمناقشة القضايا وطرح حلول مختلفة داخل الجلسات لها اثر في نفوسنا.

وتابع:" الناس فى مصر متواضعين جدا، والضيافة كانت عظيمة".

وأكد امبير لوهيا من المشاركين الأفارقة للدستور، أن المنتدى جاء في موعده، مع تولى مصر رئاسة الإتحاد الإفريقي، وتم وضع حلول لتنمية إفريقيا.

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