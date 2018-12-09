17 دولة تشارك ببطولة النيل الدولية الأولى في الأقصر

حضر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب المحافظ افتتاح بطولتي النيل الدولية الأولى، والبطولة العربية التاسعة للكياك والكانوي، بمشاركة 17 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، و500 لاعب ولاعبة.



شارك في فعاليات الافتتاح وطابور العرض؛ رؤساء اتحادات الكياك المصرى والعربي والإفريقى والدولي، حيث بدأت البطولة بتكريم رئيس الاتحاد المصري لمحافظ الأقصر، ثم عروض وفقرات فرعونية وتحطيب وحملة أعلام قدمها طلاب المدارس وأعضاء مراكز الشباب.



وبدأ طابور العرض بمشاركة دول "العراق تونس الجزائر فلسطين جيبوتى الكويت كينيا السنغال السودان نيجيريا سيشل ساوتومى ناميبيا السويد أسبانيا بولندا ومصر "من ساحة أبو الحجاج مرورا بشارع الكورنيش حتى نادى التجديف حيث تم تسليم القوارب للفرق المشاركة فى البطولة العربية، وتستمر البطولة حتى الخميس 13 ديسمبر ديسمبر الجارى.