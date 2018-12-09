وزير اسرائيلي متطرف يقود اقتحامات استفزازية جديدة بـ"الأقصى"

قاد الوزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف أوري أرئيل، صباح الأحد، اقتحامًا استفزازيًا جديدًا للمسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من غُلاة المستوطنين المتطرفين، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.



وكانت سوائب وعصابات المستوطنين استأنفت اقتحاماتها للمسجد المبارك صباح اليوم من باب المغاربة وسط دعوات متجددة لما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين بتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى اليوم وغد الإثنين، وهما ما تبقى من أيام ما يسمى عيد الأنوار أو "الحانوكاة" العبري.