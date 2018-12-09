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اقتصاد
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:10 م

سحر نصر: عائد الاستثمار بإفريقيا الأعلى عالميًا

سحر نصر
سحر نصر
رسالة شرم الشيخ - حسن كامل
dostor.org/2428687

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن إفريقيا تمتلك المقومات الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل بما لديها من إمكانيات اقتصادية وإنتاجية واستهلاكية ضخمة، كما أن عائد الاستثمار في القارة يعد من المعدلات الأعلى عالميا، وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 4 أمثال في آخر 5 سنوات.

وأشارت "نصر" إلى أن كل دولار ينفق على مشروعات البنية الأساسية يجذب ضعفه من تدفقات استثمارية، فالاستثمار في البنية الأساسية هو الركيزة لتحقيق التنمية والنمو الشامل.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بمنتدى إفريقيا 2018، أن حجم الاستثمارات المطلوبة سنويًا تقدر بما يوازي 150 مليار دولار بفجوة تمويلية تقدر بحوالي 90 مليار دولار، مما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية، شركائنا في التنمية.

وأشارت إلى أن ريادة الأعمال مصدرا هاما لتوفير فرص العمل، حيث إن الشركات الناشئة سريعة النمو تولد ثلث فرص العمل الجديدة، لذا حرصت مصر على تنمية هذا النشاط من خلال توفير مناخ استثمار محفز وآليات تمويلية مبتكرة، فقد شارك معنا بالأمس أكثر من 250 شركة ناشئة من إفريقيا تمثل أكثر من 35 دولة، بالإضافة إلى 57 عارضة لمنتجات صُنعت في إفريقيا.

وقالت "نصر" إن الحديث عن أي خطط لتحقيق النمو لا يكتمل دون إتاحة فرص حقيقية للمرأة للمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعطاؤها فرصا متساوية للإسهام في تنمية بلادها.

وأوضحت: تحديد الأهداف المشتركة لدول القارة الإفريقية من شأنه توحيد أولويات التنمية، وقد نجحت مصر والدول الإفريقية خلال اجتماعات التجمع لمحافظي مؤسسات التمويل الدولية بشرم الشيخ في أغسطس الماضي في تبني أجندة تمويلية متكاملة، تؤكد ضرورة الالتزام بالبرامج القومية التي تلبي الأولويات الوطنية وتحافظ على سيادة الدول وأمنها القومي.

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