القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
عالم
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:10 م

300 إعلامي لتغطية "القمة الخليجية" الـ39 بالرياض

300 إعلامي لتغطية
نيفين أشرف
dostor.org/2428685

تفقد وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، المراكز الإعلامية التي أنشأتها الوزارة بفندق ماريوت - الرياض وقصر الدرعية لتغطية أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ39، بالسعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

واطلع "العواد" على جاهزية الخدمات الفنية والتسهيلات التي وفرتها الوزارة لخدمة الإعلاميين الموفدين لتغطية القمة؛ من أبرز وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، إضافة إلى المراسلين الأجانب المعتمدين في المملكة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

ووقف الوزير على التجهيزات الفنية التي وفرتها الوزارة في المركز الإعلامي الرئيس بقاعة "مكارم - بفندق ماريوت الرياض"، والذي يقدم الدعم والمساعدة والتسهيلات لضيوف القمة من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمالها الذين بلغ عددهم أكثر من 300 إعلامي.

وحثّ وزير الإعلام جميع العاملين والمسؤولين في الوزارة على بذل أقصى الجهود لتقديم خدمات متميزة لكافة الإعلاميين المشاركين في تغطية القمة، مرحبًا بجميع الإعلاميين الذين قدموا للمملكة لتغطية أعمال القمة، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني ومحل الترحيب والاهتمام.

ووصل منذ قليل، نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، لترؤس وفد سلطنة عمان نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد، وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين، كما وصل وفد دولة الإمارات للمشاركة في أعمال القمة، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي.

300 إعلامي لتغطية "القمة الخليجية" الـ39 بالرياض
اقرأ أيضًا
منذ يومين

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 3 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ اسبوع

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

الآن

رئيس النيجر: علينا بذل قصارى جهدنا لننشئ المناخ الملائم للاستثمار

النص الكامل لكلمة للسيسي في منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ

السيسى يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين الدول الأفريقية

بالفيديو.. دينا تعلم "السلطانة هيام" الرقص الشرقي

الأكثر قراءة

هاتريك صلاح وسقوط السيتى الأبرز في عناوين الصحف الإنجليزية

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

اعتقال مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية فى المغرب

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

ألبومات الصور

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

هاتريك صلاح وسقوط السيتى الأبرز في عناوين الصحف الإنجليزية

وصف جديد لـ"صلاح" من مدرب بورنموث

اعتقال مؤذن مسجد متلبسًا بالخيانة الزوجية فى المغرب

بالفيديو.. أهداف محمد صلاح اليوم في مباراة ليفربول ضد بورنموث

كشكول

«الخشت» يفتتح المؤتمر الدولي للمعلوماتية لحاسبات القاهرة .. غداً

«جاب الله عليان» مديراً للتعليم الثانوي بالبحر الأحمر الأزهرية

جامعة الأزهر تعقد تنمية بشرية لطلاب كلية الإعلام بالقاهرة

«التعليم»: حريصون علي نقل أحدث التقنيات العالمية لتصميم المناهج

«الغضبان»: التعليم هو الإستثمار الحقيقى والإستعداد الأمثل للتنمية

الأمصار

وفاة مسؤوليين سودانيين في تحطم مروحية شرقي البلاد

بعد إصابة 140 ألفا.. العراق تحدد لأول مرة سبب تسمم مياه البصرة

بدء وصول الوفود العربية المشاركة في القمة الخليجية الـ39 ..فيديو

نجاة وزير باكستاني من هجوم إرهابي.. استهدف احتفالا بالمولد النبوي

للمرة الأولى في تاريخها المعاصر.. انتخابات برلمانية مبكرة بأرمينيا

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

مواطنة لـ "مدبولي": عماراتنا تتعرض للشروخ رغم حداثتها.. انقذونا

اليابان تسن مجموعة من التدابير لدعم تدفق العمالة الأجنبية

الأطفال الفقراء في بريطانيا أقل نشاطا من أقرانهم الأثرياء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

النوم أكثر من اللازم يؤدي إلى الوفاة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎