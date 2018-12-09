300 إعلامي لتغطية "القمة الخليجية" الـ39 بالرياض

تفقد وزير الإعلام السعودي الدكتور عواد العواد، المراكز الإعلامية التي أنشأتها الوزارة بفندق ماريوت - الرياض وقصر الدرعية لتغطية أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ39، بالسعودية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



واطلع "العواد" على جاهزية الخدمات الفنية والتسهيلات التي وفرتها الوزارة لخدمة الإعلاميين الموفدين لتغطية القمة؛ من أبرز وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، إضافة إلى المراسلين الأجانب المعتمدين في المملكة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.



ووقف الوزير على التجهيزات الفنية التي وفرتها الوزارة في المركز الإعلامي الرئيس بقاعة "مكارم - بفندق ماريوت الرياض"، والذي يقدم الدعم والمساعدة والتسهيلات لضيوف القمة من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمالها الذين بلغ عددهم أكثر من 300 إعلامي.



وحثّ وزير الإعلام جميع العاملين والمسؤولين في الوزارة على بذل أقصى الجهود لتقديم خدمات متميزة لكافة الإعلاميين المشاركين في تغطية القمة، مرحبًا بجميع الإعلاميين الذين قدموا للمملكة لتغطية أعمال القمة، مؤكدًا أنهم في بلدهم الثاني ومحل الترحيب والاهتمام.



ووصل منذ قليل، نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، لترؤس وفد سلطنة عمان نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد، وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، خادم الحرمين الشريفين، كما وصل وفد دولة الإمارات للمشاركة في أعمال القمة، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي.