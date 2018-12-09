تابع لايف مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشر، حيث يدخل فريق البوكا مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق ريفر بليت، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الأرجنتيني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 21 نقطة بعد مرور أول 12 جولة من بطولة الدوري الأرجنتيني.

آخر استعدادات ريفر بليت قبل ملاقاة بوكا جونيورز في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت

مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر، وسوف يدخل فريق ريفر بليت مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق البوكا، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الأرجنتيني في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 16 نقطة بعدما خاض 10 جولات من بطولة الدوري الأرجنتيني.

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