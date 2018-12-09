كاتبة بريطانية تعتذر لبريانكا شوبرا وزوجها نيك جوناس

تلقى كلا من بريانكا ك جشوبرا ونيوناس اعتذارًا من الكاتبة ماريا سميث التي كتبت مقالًا بعنوان "قص" وصفت فيه النجمة الهندية بأنها "فنانة احتيال في العصر الحديث"، وزعم المقال أن نيك يشترك في "علاقة احتيالية ضد إرادته" وكان مليئًا بنبذات عنصرية ونسائية.



وكتبت "سميث" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": أريد أن أعتذر بصدق إلى بريانكا شوبرا، ونيك جوناس، وإلى القراء الذين أساء إليهم وأؤذوا بكلماتي، أنا لا أتغاضى عن العنصرية أو كره الأجانب أو التمييز الجنسي، أتحمل المسؤولية الكاملة عما كتبته، وكنت مخطئًة.



وانتقد الكثير هذه المقالة على الإنترنت، بما في ذلك شقيق نيك جو جوناس وخطيبته، نجم لعبة ثيرونز، صوفي تيرنر.



يذكر أن بريانكا شوبرا ونيك جوناس أقاما حفلين زفاف أحدهما مسيحي وآخر هندوسي في الهند، وحضر عدد كبير من نجوم العالم والهند حفل الزفاف.

