إحباط ترويج 23 ألف قرص كبتاجون مخدر بدمياط

قرر المحامىي العام لنيابات دمياط، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق معه، بتهمة حيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.



وكشفت التحقيقات عن حيازة "علاء عاطف"، عاطل، 32 عامًا، 23 ألف قرص من الكبتاجون المخدر وسلاح ناري عبارة عن بندقية آلية و5 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالي 40 ألف جنيه من متحصلات الاتجار.



كانت قوة أمنية من قسم شرطة فارسكور، تمكنت من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات قبل ترويجها، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.