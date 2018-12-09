"نصر": مصر بوابة أفريقيا ونقطة التقائها بالحضارات القديمة والحديثة

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مصر بوابة أفريقيا، ونقطة التقائها بالحضارات القديمة والحديثة.



وأعربت الدكتورة سحر نصر - خلال كلمتها بمنتدى أعمال "أفريقيا 2018" المنعقد في شرم الشيخ - عن شكرها لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتدى، موضحة أن هذا المنتدى أصبح من أهم الفعاليات الاقتصادية في القارة الأفريقية.



وقالت إن "لقاءنا اليوم يعكس توافقنا على رؤية مشتركة للنهوض بقارتنا، نحن نجتمع لنقاش أولويات التنمية الاقتصادية لبلادنا، وسبل التغلب على التحديات، ونلتقي لنبحث آفاق التعاون وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وزيادة التجارة البينية بما يتيح فرص العمل لأبناء قارتنا الواعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".



وأشارت إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مسؤولية البلاد على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة بما يسهم في جعل أفريقيا قارة واعدة من خلال كونها جاذبة للاستثمارات الضخمة، وحاضنة لمشروعات إنتاجية وخدمية كبرى.



وأضافت الوزيرة أن العديد من الدول الأفريقية تبنت في الآونة الأخيرة برامج إصلاحية اقتصادية ساهمت في تحقيق معدلات نمو متزايدة، بالرغم من أن تحديات الاقتصاد العالمي وصلت إلى 3.5% في عام 2018، ونتوقع أن ترتفع لأكثر من 4% في السنوات القادمة.



وتابعت قائلة لقد "احتلت 6 دول أفريقية قائمة العشر اقتصاديات الأسرع نموا لهذا العام، ومن أبرز التجارب الناجحة ما حققته مصر في تنفيذ البرنامج الطموح لتصويب مسار الاقتصاد كانت أهم دعائمه تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية من أبرزها وأهمها قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتيسيرات لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال".



ونوهت وزيرة الاستثمار بأن هذا البرنامج حقق ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، وطفرة ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي نالت إشادة المؤسسات الدولية.



وأوضحت أن "أفريقيا تمتلك المقومات الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل بما لديها من إمكانيات اقتصادية وإنتاجية استهلاكية ضخمة، حيث أن عائد الاستثمار في القارة يعد من المعدلات الأعلى عالميا، وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 4 أمثال في آخر 5 سنوات، وحتى يتسنى لنا استغلال هذه الفرص تحتاج بلادنا إلى بنية أساسية داعمة كما أشار الرئيس السيسي في كلمته الافتتاحية من شبكات ربط، طاقة جديدة ومتجددة والتوجه إلى المجتمع الرقمي وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات".