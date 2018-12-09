القاهرة : الأحد 09 ديسمبر 2018
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10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
12:51 م

بث مباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم 8-12-2018
11:26 ص

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

10:24 ص

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي (بث مباشر)
12:17 ص

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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
مصر
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 12:00 م

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

نشرة أخبار الظهيرة
الدستور
dostor.org/2428663

يقدم موقع "الدستور" أهم أخبار الظهيرة اليوم الأحد 9 -12- 2018، والتي كان أبرزها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين الدول الإفريقية، و"التنظيم والإدارة" يُحدد 5 ضمانات لنقل الموظف ومستحقاته المالية، وارتفاع عدد المصريين لـ100 مليون خلال 14 شهرًا، وانطلاق قمة مجلس التعاون الخليجى اليوم فى الرياض، وغيرها من الأخبار المحلية والعالمية.

السيسى يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين الدول الإفريقية


"التنظيم والإدارة" يُحدد 5 ضمانات لنقل الموظف ومستحقاته المالية


ارتفاع عدد المصريين لـ100 مليون خلال 14 شهرًا


الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 19 درجة


"محاولة اغتيال السيسي" و"ميكروباص حلوان" أبرز محاكمات اليوم


طلب إحاطة للحكومة عن الفصل التعسفي لعمال شركة هندية بالإسكندرية


قمة مجلس التعاون الخليجى تنطلق اليوم فى الرياض


زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب غرب إيران


خسائر الفساد في إيطاليا توازي 4 آلاف يورو لكل مواطن سنويا


مواجهات أمام البرلمان الكندي بسبب اتفاق الأمم المتحدة للهجرة


إطلاق خط جديد لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا

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