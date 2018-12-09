نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"
يقدم موقع "الدستور" أهم أخبار الظهيرة اليوم الأحد 9 -12- 2018، والتي كان أبرزها أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين الدول الإفريقية، و"التنظيم والإدارة" يُحدد 5 ضمانات لنقل الموظف ومستحقاته المالية، وارتفاع عدد المصريين لـ100 مليون خلال 14 شهرًا، وانطلاق قمة مجلس التعاون الخليجى اليوم فى الرياض، وغيرها من الأخبار المحلية والعالمية.
السيسى يعرب عن تطلعه لزيادة الاستثمارات بين الدول الإفريقية
"التنظيم والإدارة" يُحدد 5 ضمانات لنقل الموظف ومستحقاته المالية
ارتفاع عدد المصريين لـ100 مليون خلال 14 شهرًا
الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 19 درجة
"محاولة اغتيال السيسي" و"ميكروباص حلوان" أبرز محاكمات اليوم
طلب إحاطة للحكومة عن الفصل التعسفي لعمال شركة هندية بالإسكندرية
قمة مجلس التعاون الخليجى تنطلق اليوم فى الرياض
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب غرب إيران
خسائر الفساد في إيطاليا توازي 4 آلاف يورو لكل مواطن سنويا
مواجهات أمام البرلمان الكندي بسبب اتفاق الأمم المتحدة للهجرة
إطلاق خط جديد لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا