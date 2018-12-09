التضامن: غدًا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

تبدأ وزارة التضامن، غدا الاثنين، العاشر من ديسمبر، صرف معاشات شهر ديسمبر، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لـ 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.



كما تابعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر حيث اطمأنت الوزيرة إلى أن سير عملية صرف المعاشات تتم بسهولة ويسر في جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.



كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى " نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري " قد بلغت 4.38 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6.07 مليار جنيها، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 724.23 ألف حالة بقيمة إجمالية 1.12 مليار جنيها، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكيناتATM 1.53 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 1.77مليار جنيها، بالإضافة إلى 2.12 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.17 مليار جنيه.



يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أطلقت خدمة تحديث البيانات عن طريق الرقم القومي لجميع المتعاملين معها والتأكيد أن ذلك من ضمن الإجراءات اللازمة للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم من الهيئة، اعتبارًا من بداية الشهر الجاري، وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء أداء الخدمة التأمينية أو صرف المعاش.



كما صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بأن "استيفاء الأرقام القومية " تساعد في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وحرصًا على تصحيح البيانات الخاصة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.



كما أكدت أن تحديث بيانات الرقم القومي يساعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الربط مع جهات الدولة المختلفة، والتكامل معها في تبادل البيانات وعلى الأخص فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية وحالات الوفاة.

